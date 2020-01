Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung Katholische Kirche St. Pantaleon

Buchholz (ots)

Am Morgen des 24.01.2020 wurde die Polizei in Straßenhaus über eine Sachbeschädigung in der St. Pantaleon Kirche in Buchholz informiert. Durch bislang unbekannte Täter wurden insgesamt sieben aus Wachs gefertigte Krippenfiguren beschädigt, welche in der Kirche öffentlich ausgestellt waren. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000,-- EURO belaufen, da die Figuren erst kürzlich aufwendig restauriert wurden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Straßenhaus erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Tel.: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell