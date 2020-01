Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof/Altrip/Schifferstadt) Betrügerische Telefonanrufe

Limburgerhof/Altrip/Schifferstadt (ots)

Im Laufe des Freitags, den 17.01.2020, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere betrügerische Anrufe getätigt. In Altrip wurde versucht, eine 92-Jährige zu kontaktieren. Das Telefonat wurde jedoch durch deren Tochter entgegengenommen. Gegenüber der Tochter gab sich der Anrufer als Verwandter ihrer Mutter aus. Da dies der Tochter jedoch seltsam vorkam, fragte sie bei dem Anrufer nach. Hierauf beendete dieser das Gespräch. In Limburgerhof wurden ein 63-Jähriger und eine 77-Jährige durch Unbekannte telefonisch kontaktiert. Der Anrufer hat sich in beiden Fällen als Enkel der Angerufenen ausgegeben. Beide Angerufenen wurden jedoch misstrauisch und beendeten richtigerweise das Telefonat. Am Nachmittag erhielt eine 75-Jährige aus Schifferstadt einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin. Die Dame erkannte jedoch den Betrugsversuch und beendete das Telefongespräch. In keinem der Fälle kam es zu einem Schaden, da alle Angerufenen den Betrug witterten und das Telefonat beendeten. Seitens der Polizei werden folgende Hinweise gegeben:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Drücken Sie niemals die Wahlwiederholung, da die angezeigte Rufnummer manipuliert sein kann. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

