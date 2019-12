Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 1.Folgemeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg - Lörrach: Frau durch Messerstiche getötet - Einstweilige Unterbringung angeordnet

Freiburg (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde am Montag, 09.12.19, durch das Amtsgericht Lörrach gegen den des Totschlags dringend tatverdächtigen Mann die einstweilige geschlossene Unterbringung in einem Psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse liegen dringende Gründe für die Annahme vor, dass der Beschuldigte die Tat in einem krankheitsbedingten Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat und wegen dieser Krankheit für die Allgemeinheit gefährlich ist.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell