Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Randalierer landet in Zelle

Germersheim (ots)

Ein 26 - jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim landete am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr in einer Zelle der Polizeiinspektion Germersheim. Der Randalierer war zunächst im Krankenhaus aufgefallen, als er unberechtigterweise Medikamente forderte. Da keine medizinische Behandlung erforderlich war und die Herausgabe der Medikamente nicht erfolgte, wurde der Mann zunehmend aggressiver und beleidigte das Krankenhauspersonal. Die hinzugerufenen Beamten verwiesen den Mann der Örtlichkeit. Kurze Zeit später erschien der 26 - Jährige bei der Polizeiinspektion Germersheim und trat gegen die Eingangstür der Dienststelle. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell