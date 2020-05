Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Pkw durch Vorbeifahren oder Rangieren beschädigt -

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 22.05.20, 22:00 Uhr bis zum 23.05.20, 08:45 Uhr, ist es in der Eppsteiner Straße 24 a, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Die Geschädigte stellte ihren Pkw ordnungsgemäß vor ihrer Garage ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ihren Pkw, vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren vorne links und verließ die Unfallörtlichkeit im Anschluss, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

