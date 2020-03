Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kupferfallrohr gestohlen

Mönchengladbach (ots)

An einem Reihenhaus an der Dülkener Straße (Stadtteil Am Wasserturm) haben unbekannte Täter irgendwann zwischen Sonntag, 22. März, 14 Uhr, und Montag, 23. März, 10.30 Uhr, ein zwei bis drei Meter langes Kupferfallrohr demontiert und gestohlen.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell