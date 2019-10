Polizei Gütersloh

POL-GT: Gestohlener VW wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht von Freitag (18.10., 21.10 Uhr) auf Samstag (19.10., 06.40 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen schwarzen VW Golf aus der Weserstraße gestohlen.

Am Samstagvormittag meldeten sich Zeugen bei der Polizei Gütersloh und meldeten einen ungewöhnlich abgestellten VW Golf am Berensweg in Gütersloh. Es handelte sich um den zuvor entwendeten VW. Der Pkw wurde sichergestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat den Pkw in der Nacht gesehen? Wer hat Personen an dem Fahrzeug beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0.

