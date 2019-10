Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorrad-Fahrer schlägt Zeugen und flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JP) - Am frühen Sonntagmorgen (20.10., 0.20 Uhr) befuhr ein junger Motorradfahrer den Schlickbruch in Fahrtrichtung Ostenbergstraße, verlor die Kontrolle über das Motorrad, stürzte dabei auf den Asphalt und rutschte mit seinem Fahrzeug in einen geparkten Opel Adam.

Aufmerksame Zeugen kümmerten sich um den verunfallten jungen Mann, der auf diese alkoholisiert.

Als die Zeugen die Polizei informierten wurde der Mann aggressiv und schlug die Zeugen, bevor er zu Fuß in Richtung Ostenbergstraße flüchtete.

Die Polizei leitete die Ermittlungen zu dem Unfallflüchtigen. Die Ermittlungen zu ihm dauern an.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Die Fahrbahn musste aufgrund von ausgetretenem Öl durch einen Löschzug abgebunden werden.

Die Wasserbehörde des Kreises Gütersloh begutachtete eine mögliche Verunreinigung des Grundwassers aufgrund des ausgelaufenen Öls.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

