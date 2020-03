Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wichtiger Hinweis - Die Polizei informiert - Einschränkung im Publikumsverkehr in den Polizeiwachen Vlotho und Enger - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

Die wichtigste Aufgabe der Polizei bleibt es, Sie zu schützen und die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Daher trifft auch die Polizei Herford notwendige Vorsorgemaßnahmen, um die Ansteckungsgefahr für Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde zu minimieren. Dazu gehört, ab morgen den Publikumsverkehr in den Polizeidienststellen in Vlotho und Enger zu reduzieren. Daher werden die Polizeiwachen Enger und Vlotho temporär nicht mehr in dem gewohnten Maß mit einem Wachhabenden besetzt sein. Der Kontakt zur Polizei Herford ist nach wie vor telefonisch und persönlich bei den 24/7 besetzten Polizeiwachen Herford, Bünde und Löhne möglich.

