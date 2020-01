Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht nach Aufbruch eines Fahrausweisautomaten Zeugen

Gladbeck (ots)

Nach dem Aufbruch eines Fahrausweisautomaten in Gladbeck am 2. Januar 2020, bittet die Bundespolizei um Mithilfe.

Die Dortmunder Bundespolizei wurde am gestrigen Morgen (2. Januar) darüber informiert, dass am DB-Haltepunkt Gladbeck-Ost vermutlich ein Fahrausweisautomat beschädigt worden sei. Einsatzkräfte konnten vor Ort schnell feststellen, dass es sich bei der Beschädigung um einen Aufbruch des Automaten handelte. Durch diese Tat wurden erhebliche Schäden am Gerät angerichtet. Hinzugerufene Kriminaltechniker der Bundespolizei sicherten vor Ort Spuren. Nach ersten Ermittlungen könnten der oder die Täter während ihrer Handlungen gestört worden sein. Wir bitten nun um Mithilfe und fragen: Wer hat in den Nachtstunden des 2. Januar im Zeitraum zwischen 02.00 und 03.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des DB-Haltepunktes Gladbeck-Ost bemerkt?

Hinweise bitte unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 an die Bundespolizei oder aber jede andere Polizeidienststelle.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

-Pressestelle-



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell