Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 17-Jähriger schlägt in einer Regionalbahn um sich, Bundespolizisten nehmen den Jugendlichen fest

Dortmund (ots)

Ein 17-Jähriger hatte sich am gestrigen Nachmittag (2. Januar) in einer Regionalbahn zwischen Lüdenscheid und Dortmund auf der Zugtoilette eingeschlossen. Als er aufgefordert wurde diese zu verlassen, schlägt er um sich und wird später von Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.

Weil ein 17-Jähriger am gestrigen Nachmittag offensichtlich einer Fahrkartenkontrolle entgehen wollte, schloss er sich in der Regionalbahn zwischen Lüdenscheid und Dortmund in der Zugtoilette ein. Als ein Zugbegleiter dieses bemerkte, forderte er den algerischen Staatsangehörigen auf, die Tür zu öffnen. Dieses tat der Jugendliche auch. Beim Verlassen der Toilette schlug er jedoch sofort mit der Faust gegen den Kopf eines vor Ort befindlichen 15-Jährigen und ging anschließend ebenfalls den Zugbegleiter an. Beim planmäßigen Halt im Dortmunder Hauptbahnhof konnte der Mann von Mitarbeiter der DB-Sicherheit unmittelbar festgehalten werden. Bundespolizisten nahmen den weiterhin aggressiven 17-Jährigen mit zur Wache. Erste Ermittlungen ergaben, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt.

Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet gegen den 17-Jährigen eingeleitet. Er wurde später in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Nach jetzigem Kenntnisstand ist kein Beteiligter verletzt worden.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

-Pressestelle-



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell