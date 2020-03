Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden- Zusammenstoß auf der Bahnhofskreuzung

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (17.3.) gegen 07.10 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bahnhofskreuzung in Herford. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 34-jährige aus Hiddenhausen mit einem LKW die Bahnhofstraße in Richtung Kreuzung. Um die Fahrt in Richtung Wittekindstraße weiterzuführen, ordnete sie sich auf die rechte Fahrspur für Geradeausverkehr ein. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 26-jähriger Herforder mit seinem Peugeot Van die Wittkindstraße in Richtung Kreuzungsbereich. Er beabsichtige nach links auf die Niederstraße einzubiegen. Beide Fahrzeugführer gaben gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, anschließend bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich hinein gefahren zu sein. Dort kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Herauslaufende Betriebsflüssigkeit wurde abgestreut. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell