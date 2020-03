Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei- Täter brechen Tresor auf

Herford (ots)

(sls) An der Waltgeristraße in Herford kam es in der Nacht zu Dienstag (17.3.) zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Unbekannte Täter verschafften sich mittels Aufbrechen einer Nebentür in der Zeit von 19.00 Uhr am Abend und 04.45 Uhr am Dienstagmorgen Zugang zur Bäckerei. Im Inneren der Bäckerei wurden diverse Büro- und Lagerräume nach Diebesgut durchsucht. Ein in den Büroräumen befindlicher Tresor wurde durch die Unbekannten aufgebrochen und eine Geldsumme im vierstelligen Bereich entwendet. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

