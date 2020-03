Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich- Fußgänger angefahren

Herford (ots)

(sls) Am Montagabend (16.3.) kam es im Kreuzungsbereich B61 / Werrestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Gegen 22.00 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Bünde die Werrestraße in Herford aus Richtung Löhne kommend in Richtung Herford. Im Kreuzungsbereich B 61 beabsichtigte er mit seinem VW Tiguan bei Grünlicht nach rechts in Richtung Bielefeld einzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 37-jähriger Herforder als Fußgänger im Kreuzungsbereich und beabsichtigte ebenfalls die B 61 bei Grünlicht über die die dortige Fußgängerfurt zu überqueren. Der Bünder übersah beim Abbiegen den Fußgänger, so dass es zu einer Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern kam. Der Herforder stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht am linken Knie. Er begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Tiguan entstand durch den Zusammenstoß ein leichter Sachschaden im vorderen Bereich.

