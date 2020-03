Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen- Unbekannte schlagen Seitenscheiben ein

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (14.03.) kam es zu mehreren Diebstählen aus verschiedenen Fahrzeugen im Stadtgebiet. Bei allen Delikten schlugen Unbekannte jeweils die Seitenscheibe der Fahrzeuge ein und entwendeten persönliche Gegenstände aus dem Inneren. Betroffen waren in der Zeit von Freitagabend bis Sonntag ein blauer Skoda an der Kiebitzstraße und ein schwarzer Mini-Cooper an der Straße Am Brinke. Aus dem Mini wurde eine schwarze Handtasche mit persönlichen Papieren und etwas Bargeld entwendet. Bei einem VW Golf an der Engerstraße und auch an einem silbernen Honda am Steinweg wurden ebenfalls die Scheiben eingeschlagen. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten bislang noch nicht gemacht werden. Da die Eigentümerin des Hondas zunächst nicht erreicht werden konnte, wurde der Honda zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der gesamte Schaden an allen Fahrzeugen wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zu Aufbrüchen geben. Bitten setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

