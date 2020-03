Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Schutzplanke- Verursacher und weitere Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(sls) Auf der Osnabrücker Straße in Bünde kam es Montagmorgen gegen 07.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einer Schutzplanke. Ein aufmerksamer Zeuge im Gegenverkehr beobachtete, dass der Fahrer eines schwarzen Volvo mit seinem LKW die Osnabrücker Straße aus Richtung Autohof kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war. Etwa 100m nach der Brückenüberführung der BAB A30 kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit der dortigen Schutzplanke zusammen. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Bünde fort, ohne sich um den entstandenen Schaden und Regulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ist nun auf der Suche nach dem Verursacher oder weiteren Zeugen, die Angaben zu diesem machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

