Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz in Schorndorf, Feuerwehr einsatz, Unfälle, Mann manipuliert Streifenwagen

Aalen (ots)

Schorndorf: Polizeieinsatz nach angezeigter Bedrohung

Am Freitagmorgen durchsuchte die Polizei gegen 6:00 Uhr eine Wohnung in der Schulstraße. In diesem Zusammenhang wurde ein 25-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Dem Einsatz vorangegangen war eine Anzeige seitens der ehemaligen Lebensgefährtin des Mannes wegen einer Bedrohung mittels einer Pistole. In der besagten Wohnung wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Die Ermittlungen der Schorndorfer Polizei dauern an.

Backnang: Manipulation am Streifenwagen

Eine Polizeistreife hatte am Donnerstagmittag gegen 15:30 Uhr ihren Streifenwagen während eines Einsatzes in der Zufahrt zum Parkhaus in der Grabenstraße geparkt. Als die Beamten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Ein Passant machte sie auf einen 64-jährigen Mann aufmerksam, der an einem Fahrzeugreifen Luft entweichen ließ. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Ihm droht ein Strafverfahren.

Murrhardt-Fornsbach: Batterie löst Feuerwehreinsatz aus

Beim Ladevorgang einer Lithium-Ionen-Batterie im Keller eines Wohnhauses im Ulmenweg wurde diese überhitzt und fing an zu rauchen. Dies löste am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Diese war mit fünf Fahrzeugen und 31 Kräften vor Ort im Einsatz. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

Backnang: Auffahrunfall

Am Donnerstagabend kurz vor 18:00 Uhr befuhren zwei Pkw-Führer die Sulzbacher Straße in Richtung der B14. Im Einmündungsbereich musste der vorrausfahrende 45-jährige VW-Fahrer seinen Abbiegevorgang verkehrsbedingt abbrechen. Dies bemerkte der nachfolgende 30-jährige Seat-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw seines Vordermanns auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro.

Backnang: Beschädigung einer Schaufensterscheibe

Bislang unbekannte Täter beschädigten mittels unbekannter Gegenstände zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr und Donnerstag, 8:30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Marktstraße. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise auf die mögliche Täterschaft nimmt des Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 909-0 entgegen.

Backnang: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Am Donnerstag, gegen 14:40 Uhr, kam es im Kreisverkehr Annonay-Straße/Gartenstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 28-jähriger Kia-Lenker fuhr auf die vorausfahrende 28-jährige Mazda-Lenkerin auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Backnang: Pkw nicht gegen weggrollen gesichert.

In der abschüssigen Robert-Keass-Straße machte sich am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, ein Opel selbstständig. Der Wagen rollte dabei durch zwei Grundstücke, überfuhr drei Büsche, beschädigte einen Gartenzaun sowie einen abgestellten Pkw-Anhänger und einen geparkten Daimler-Benz. Dier verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Backnang: Fußgängerin angefahren

Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, überquerte eine 15-jährige Fußgängerin den Zebrastreifen in der Stuttgarter Straße beim "Stuttgarter Eck". Dabei wurde das Mädchen von dem Wagen eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers gestreift. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker halt zunächst an der nahegelegenen Bushaltestelle an und fuhr dann weiter. Bei dem Unfall wurde das Mädchen leicht verletzt. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben sollen sich bitte beim Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnummer 07191 909-0 melden.

VERKEHRSUNFALLFLUCHTEN:

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Daimler-Benz, der auf einem Firmenparkplatz in der Stuttgarter Straße in Backnang abgestellt war. An dem Pkw entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Am Donnerstag, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Kreisstraße bei Großerlach von Böhringsweiler in Richtung Hohengarten. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen, sodass der Fahrer des Kleinkraftrades ganz nach rechts ausweichen musste, dabei mit einem Verkehrszeichen kollidierte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Lenker entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191 909-0 entgegen.

Backnang: Unterführung besprüht

Im Vorfeld einer angemeldeten Kundgebung in Backnang wurde beim Bahnhof eine Fassade in einer Unterführung besprüht. Der Schriftzug ist gegen Faschismus gerichtet, weshalb wegen des politischen Hintergrundes der Staatsschutz der Kriminalpolizei mit den Ermittlungen beauftragt wurde. Hinweise zur Klärung der Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Dienstag verübt wurde, nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Unfall glimpflich ausgegangen

Eine 25- jährige BMW-Fahrerin bog am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr aus der Devizestraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Ein 18-jähriger Leichtkraftrad- Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt schon im Kreisverkehr und wurde durch die BMW-Fahrerin übersehen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen und der 18- Jährige stürzte. Der hinzugezogene Rettungswagen kümmerte sich vorsorglich um den gestürzten Leichtkraftradfahrer. Es stellte sich jedoch heraus, dass der 18- Jährige unverletzt blieb. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 4000 Euro.

Weinstadt- Beutelsbach: Radfahrerin stürzt nach Zusammenstoß

Eine 37- jährige Radfahrerin wurde verletzt, nachdem sie am Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrrad über die Marktstraße in Richtung Buhlstraße fuhr. Eine noch PKW-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand und öffnete ohne sich umzuschauen ihre Fahrertür. Die Fahrradfahrerin erkannte die offenstehende Tür zu spät und prallte frontal dagegen, stürzte und verletzte sich hierbei. Der hinzugezogene Rettungswagen brachte die 37- Jährige zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unfall wurde nachträglich angezeigt.

Schwaikheim: Rückwärtsfahrer verursachen Verkehrsunfall

In der Panoramastraße kam es zum Verkehrsunfall zwischen einem 54- jährigen Mercedes Fahrer und einer 85- jährigen Smart-Fahrerin. Während der 54- Jährige versuchte, seitlich rückwärts einzuparken, fuhr die 85- Jährige rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße. Beim Zusammenstoß am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr entstand an den Unfallautos ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro.

Winnenden: Sachschaden beim Einparken verursacht

Ein 62- jähriger Mercedesfahrer verursachte Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr in der Paulinenstraße beim Rückwärtseinparken einen Streifschaden an einem Pkw stehendem Dacia. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro.

Leutenbach: Auffahrunfall mit Sachschaden

Als eine 42- jährige Audi-Fahrerin am Donnerstagmittag auf der L1127 aufgrund eines vor ihr abbiegenden Fahrzeugs abbremsen musste, kam ein hinter ihr fahrender 57- jähriger Audi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Audi. Am Fahrzeug der 42- Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Am Fahrzeug des 57- Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Leutenbach: Unachtsames Türöffnen verursacht Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr ein 45- jähriger Citroen-Fahrer mit seinem 42- jährigen Beifahrer auf der Nellmersbacher Straße durch Leutenbach. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte der Beifahrer aussteigen und öffnete ohne sich umzuschauen seine Fahrzeugtür. Ein vorbeifahrender Ford-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die Autotür, die dabei beschädigt wurde. Der Beifahrer blieb unverletzt. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

