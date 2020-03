POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker ein VW Fox beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Vereinsheims Am Schimmelberg abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Beim Vorbeifahren streifte der 25-jährige Lenker eines VW Transporters am Donnerstag gegen 13.20 Uhr einen am Fahrbahnrand der Rembrandtstraße geparkten VW Passat. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von 5500 Euro.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro verursachte ein Daimler-Lenker, als er am Donnerstag gegen 8.20 Uhr in der Hopfenstraße aus Unachtsamkeit einen Pkw VW Passat beschädigte.

Ellwangen-Schrezheim: Einbruch in Bauwagen

Am Mittwochnachmittag wurde festgestellt, dass in einen Bauwagen im Bereich des Sportplatzgeländes zwischen Schrezheim und Ellwangen eingebrochen wurde. Der EInbrecher durchsuchte den Innenraum und entwendete einen kleinen Geldbetrag. An dem Bauwagen entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Neuler: Vorfahrt missachtet

Im Kreuzungsbereich L 1073/K 3234 missachtete eine 38-jährige VW-Lenkerin am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr die Vorfahrt einer von rechts kommenden 59-jährigen Opel-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Mutlangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 18-jähriger VW-Lenker befuhr am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die B 298 von Spraitbach in Richtung Schwäbisch Gmünd. Als ein vorausfahrender Autofahrer an einer Ampel verkehrsbedingt abbremste, bremste der VW-Lenker zwar ab, wich aber nach rechts in den Grünstreifen aus, wo er einen Wegweiser touchierte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd kam ein 24-jähriger Fiat-Lenker am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd-West nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die dortige Leitplanke und verursachte einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Pkw rollt gegen Pkw

Beim Rückwärtsausfahren aus einer Parklücke der Straße Schmiedeberg stieß am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr ein 67-jähriger Hyundai-Lenker gegen einen Zaun. Um sich den Schaden anzuschauen, stieg der Mann aus seinem Fahrzeug aus, ohne es ausreichend gegen das Wegrollen gesichert zu haben. Als der Pkw langsam bergabwärts rollte, versuchte der Mann das Fahrzeug noch anzuhalten, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw prallte schließlich gegen den VW einer 48-Jährigen, welche verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Lorch: Unfall aus Unachtsamkeit

Eine 71-jährige VW-Lenkerin parkte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr rückwärts aus einer Parklücke am Friedhof in der Kirchstraße aus. Dabei stieß sie mit einem vorbeifahrenden 24-jährigen BMW-Lenker zusammen und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wer hatte grün? - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Aalener Straße. Ein 62 Jahre alter Ford-Lenker fuhr von der von der B 29 kommend in die Aalener Straße ein. Gleichzeitig fuhr ein 70-jähriger Honda Fahrer aus der gegenüberliegenden Herlikofer Straße ebenfalls in die Aalener Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß, wobei 6000 Euro Schaden entstand. Da beide Unfallbeteiligte angaben, jeweils bei grün eingefahren zu sein, bittet die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 80-jähriger Mercedes-Lenker, der am Donnerstag gegen 14.45 Uhr die Baldungstraße befuhr, missachtete am Kreisverkehr mit der Pfitzerstraße die Vorfahrt eines darin fahrenden Fahrzeuglenkers, sodass es zum Unfall kam. 4400 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Als am Donnerstag ein 67-jähriger VW-Lenker gegen 13.50 Uhr die Auguste-Wilhelm-Pfäffle-Straße stadteinwärts befuhr, kollidierte er an der Einmündung Schulplatz mit einer von rechts kommenden 38-jährigen BWM-Lenkerin. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Abbiegen

Kurz nachdem ein 25-jähriger Mazda-Lenker am Donnerstag gegen 13.45 Uhr von der Bronnengasse in die Heubacher Straße in Richtung Ortsmitte eingebogen war, wollte er unmittelbar danach nach links in ein Grundstück einfahren. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Pkw-Lenkerin und kollidierte mit ihr. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Eine 25-jährige Nissan-Lenkerin war auf dem Bypass des Kreisverkehrs Buchauffahrt/Buchstraße aus Unachtsamkeit auf eine vorausfahrende 24-jährige Hyundai-Lenkerin aufgefahren, welche verkehrsbedingt anhalten musste. 4500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mögglingen: Griff zur Getränkeflasche führt zu Unfall

Ein 34-jähriger BMW-Lenker befuhr am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr die Heuchlinger Straße in Richtung Bahnhof. Als ihm in einer Kurve eine Getränkeflasche in den Fußraum fiel und er danach griff, streifte er einen Pkw Seat. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

