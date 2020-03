Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Vorfahrt in Kreisverkehr missachtet.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr hat am Donnerstagabend ein 56 Jahre alter VW-Lenker ein Auto übersehen und einen Sachschaden von circa 7.000 Euro verursacht. Der VW-Lenker befuhr um 19:25 Uhr die Haller Straße (L2218) von der Stadtmitte kommend und war in Richtung Roßfeld unterwegs, als er am Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße einen Peugeot eines 52-Jährigen übersah.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall am Zebrastreifen

Bei einem Auffahrunfall am Zebrastreifen im Langer Graben ist am Donnerstagabend ein Sachschaden von circa 3.500 Euro entstanden. Ein 46 Jahre alter Daimler-Fahrer war um 19:30 Uhr in Richtung Holzmarkt unterwegs, als er zu spät erkannte, dass ein vorausfahrender 59 Jahre alter Lkw-Fahrer am Fußgängerüberweg bremsen musste, nachdem ein Mann die Fahrbahn überqueren wollte.

