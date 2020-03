Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann im Ausnahmezustand, Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lorch: Mann in Ausnahmezustand

Am Mittwochvormittag warf ein 51-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung. Dadurch beschädigte er ein in der Hauptstraße parkendes Fahrzeug. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Anschließend lief er ins Freie und schlug einem 46-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann befand sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde deshalb von der Polizei in fachärztliche Behandlung übergeben.

Lorch: Einbruch

In Waldhausen brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter in eine Firma in der Lorcher Straße ein. Sie warfen zunächst ein Fenster mit einem Schachtdeckel ein und öffneten anschließend ein danebenliegendes Fenster. Durch dieses gelangen sie in das Innere. Dort versuchen sie erfolglos einenTresor aufzubrechen. Ein weiterer kleinerer Tresor wurde komplett entwendet. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ungefähr 4500 Euro. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Im Laufe des Donnerstags wurde festgestellt, dass in Bettringen die Wände des Kleinspielfeldes in der Wolf-Hirth-Straße beschmiert wurden. Mittels eines schwarzen Filzstiftes wurden mehrere Schriftzüge angebracht. Außerdem sprühten sie mit weißer Farbe ein großflächiges Graffiti auf. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

