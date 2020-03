Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Garagenbrand - Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Auto überschlug sich

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr die Waiblinger Straße in Richtung Bruckstraße. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen Verkehrszeichen, einen Baum und im weiteren Verlauf gegen einen geparkten Pkw Honda. Dieser wurde noch auf ein weiteres Auto aufgeschoben. Das Auto des 18-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenstoß und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beim Unfall wurde auf 40.000 Euro beziffert.

Winnenden: Nach Auffahrunfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 21.20 Uhr in der Ringstraße von einem Parkplatz aus, ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine VW-Fahrerin musste deshalb abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem ausparkenden Auto zu vermeiden. Ein 31-jähriger nachfolgender Smart-Fahrer erkannte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr dem VW hinten auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Fahrer des ausparkenden Autos fuhr nach einem kurzen Wortwechsel mit den Unfallbeteiligten weg. Hinweise auf den unbekannten geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Weinstadt: Garagenbrand

In Großheppach musste am Mittwochabend die örtliche Feuerwehr wegen eines Garagenbrandes in die Pfahlbühlstraße ausrücken. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 17.45 Uhr, wie es aus der Garage Qualm aufsteigt. Umgehend wurden dann von den Bewohnern ein Auto und ein Motorrad aus dem Gefahrenbereich gebracht und ein entfachtes Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpft. Die Flammen hatten bereits in der Garage auf dort gelagerte Gartenmöbel und die Garagendecke übergegriffen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit 22 Einsatzkräften ausgerückt waren, konnte das Feuer eingedämmt werden. Letztlich entstand in der Garage ein Sachschaden in Höhe von über 3000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Backnang-Steinbach: Brachialer Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Einbrecher drangen am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.40 Uhr und 21 Uhr mit brachialer Gewalt in ein Einfamilienhaus in der Kirschengasse ein. Die Einbrecher hebelten ein komplettes Fenster aus der Verankerung und verschafften sich dadurch Zutritt in das Wohnhaus. Von den Eindringlingen wurde das komplette Gebäude durchsucht und Wertsachent in einer Höhe von ca. 1500 Euro entwendet. Der Sachschaden am Gebäude kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu Tatverdächtigen werden vom Polizeirevier Backnang unter folgender Rufnummer entgegengenommen: 07191/ 909-0

Backnang-Steinbach: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am späten Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 27- jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der 72-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem BMW aus der Einfahrt der Mülldeponie nach links auf die vorfahrtberechtigte K1897 Richtung Steinbach abbiegen. Hierbei übersah er die von Steinbach kommende VW-Fahrerin und es kam zur Kollision. Die 27-Jährige wurde vermutlich leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Gesamtsumme von ca. 6.500 Euro.

Backnang-Waldrems: In Indoor-Spielpark eingebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten noch unbekannte Täter die Seitentür eines Indoor-Parks auf. Sie drangen ins Gebäude ein, wo sie weitere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht haben. Hier wurde aufgefundenes Bargeld entwendet. Im Anschluss entfernten die Täter einen aufgestellten Zigarettenautomaten, den sie nach draußen auf den angrenzenden Parkplatz transportierten, um ihn dort aufzubrechen. Hier erbeuteten die Täter Zigaretten und das im Automat enthaltene Bargeld.

Zeugenhinweise werden unter 07191/ 909-0 vom Polizeirevier Backnang entgegengenommen.

