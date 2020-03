Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, zerkratzter Pkw, Straßenverkehrsgefährdung

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der B 19 wurde am Mittwochabend gegen 21 Uhr zwischen Abtsgmünd und Wöllstein ein Fuchs von einer 18-jährigen Suzuki-Lenkerin erfasst und getötet. Dabei entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Am Mittwochnachmittag parkte ein Pkw-Lenker gegen 15.30 Uhr rückwärts aus einer Parkplatz in der Zeppelinstraße aus und beschädigte dabei einen geparkten Pkw, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt war. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Parkplatzunfall

Auf einem Kundenparkplatz in der Auguste-Keßler-Straße kollidierte am Mittwoch gegen 12.40 Uhr ein 25-jähriger Mercedes-Lenker beim Ausfahren aus einer Parklücke eien neben ihm geparkten Pkw Audi. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 2700 Euro.

Oberkochen: Pkw zerkratzt

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte ein Unbekannter, als er zwischen Freitagmorgen und Dienstagmorgen einen Pkw VW zerkratzte, der in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel. 07364/955990.

Essingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Tongrube wurde am Montag zwischen 6.30 Uhr und 15.10 Uhr ein Pkw Hyundai von einem unbekannten Fahrzeuglenker im Bereich des vorderen Kotflügels beschädigt und ein Schaden von ca. 2000 Euro hinterlassen. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Pkw beschädigt Poller

Ein 55-jähriger BMW-Lenker beschädigte am Mittwoch gegen 14.15 Uhr beim Rangieren einen Poller, der auf einem Parkplatz am Marktplatz aufgestellt ist. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Ellwangen: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt mussten am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr zwei Fahrzeuglenker an der Einmündung der L 1060 zur B 290 anhalten. Beim Wiederanfahren musste die vorausfahrende 47-jährige Mercedes-Lenkerin wieder anhalten, was der nachfolgende 40-jährige VW-Lenker zu spät erkannte und auffuhr. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen: Fehler beim Abbiegen

Am Mittwochvormittag befuhr ein 65-jähriger Lkw-Lenker gegen 11.35 Uhr die L 1070 aus Richtung Bopfingen kommend in Richtung Neresheim-Ohmenheim. Als er am Frankfurter Kreuz mit seinem Lkw-Kipper in Richtung Unterriffingen zu einer Baustelle abbiegen wollte, stieß er mit einem vorbeifahrenden 59-jährigen Daimler-Lenker zusammen. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Weiler: Von Fahrbahn abgekommen

Aus Unachtsamkeit fuhr ein 49-jähriger Honda-Lenker am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Strümpfelbachstraße gegen den rechten Bordstein, verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Unfallfluchten

Schwäbisch Gmünd: Am Mittwochmorgen wurde gegen 6 Uhr ein in der Klarenbergstraße geparkter Pkw Seat im Bereich der Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. In der Heugenstraße wurde am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand geparkter VW an der Fahrertüre beschädigt. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Iggingen-Brainkofen: Von einem unbekannten Lkw-Lenker wurde am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr beim Rückwärtsfahren ein am Fahrbahnrand der Franz-Traub-Straße geparkter Mazda beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 1500 Euro.

Bartholomä: Vermutlich beim Wenden beschädigte ein unbekannter Lkw-Lenker zwischen Samstagmittag und Mittwochmittag den Zaun einer Firma in der Otto-Höfliger-Straße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf die Verursacher nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7.15 Uhr auf der L 1165 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der 52-jährige Lenker eines silberfarbenen KIA Sportage, der zwischen Lauterburg und Bartholomä unterwegs war, wurde von einem entgegenkommenden roten Pkw gefährdet, welcher zuvor ausgeschert war, um ein größeres Fahrzeug zu überholen. Der 52-Jährige konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden. Der Polizeiposten Heubach bittet unter Tel. 07173/8776 um weitere Hinweise auf den roten Pkw, der womöglich auch noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell