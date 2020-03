Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rudersberg: 55-jährige Frau tot aufgefunden

Rudersberg (ots)

Eine 55-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen tot in einer Wohnung in Rudersberg aufgefunden. Zuvor war kurz vor 5 Uhr die Polizei über Notruf von dem späteren Tatverdächtigen selbst über diesen Umstand informiert worden.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Tatort konnte der leblosen Frau nicht mehr geholfen werden. Ein Arzt stellte nur noch deren Tod fest.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die 55-Jährige von dem 52-jährigen Anrufer gewaltsam getötet wurde.

Der Tatverdächtige wurde deshalb in der gemeinsamen Wohnung vorläufig festgenommen. Auf Grund einer schweren Verletzung, die er sich vermutlich selbst zugefügt hat, befindet sich der Tatverdächtige in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen dauern an.

