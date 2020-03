Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und ein versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Rot am See: Wildunfall

Gegen 21:40 Uhr am Dienstag erfasste eine 21-jährige VW Golf-Fahrerin auf der L1040 in Fahrtrichtung Brettheim, kurz hinter Musdorf ein die Straße querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Satteldorf: Versuchter Einbruch

Zwischen 16:30 Uhr und 19:40 Uhr versuchte ein Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür in eine Wohnung in der Kreuzstraße zu gelangen. Möglicherweise wurde der Unbekannte dabei gestört, so dass er sein Vorhaben abbrach. Er hinterließ dennoch einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Eine 83-jährige Ford-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 11:30 Uhr in Obersontheim von der Stockäcker Straße in die Gaildorfer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 64-Jährige in ihrem Audi, sodass es um Unfall kam. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt.

Gaildorf: Streithähne verursachen Unfall

Am Mittwochmorgen gegen 4:20 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Ford Tourneo-Fahrer die B290 zwischen Gaildorf und Unterrot. Dabei überholte er einen PKW-. Hinter dem Ford befand sich ein 39-Jähriger in einem Honda Civic, welcher ebenfalls den PKW überholte. Während des Überholvorgangs kam es dann zum Unfall zwischen dem Ford und dem Honda, bei dem der Honda auf das Heck des Ford auffuhr. Offenbar kam es zuvor bereits zu Streitigkeiten zwischen den zwei Fahrern.

Da die Fahrer jeweils unterschiedliche Angaben machen, sucht die Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Beim Rangieren zwei Autos beschädigt

Am Dienstag kurz vor 17:00 Uhr wollte ein 47 Jahre alter LKW-Fahrer mit seinem Gespann von der Hohenlohestraße auf die Westumgehung auffahren. Dabei musste er sein en Truck jedoch nochmal abbremsen und aufgrund des Verkehrs auf der Westumgehung etwas zurücksetzen. Hierbei übersah er die dahinter befindlichen PKW. Beim Rangieren fuhr er auf einen VW Polo einer 29-Jährigen auf. Diesen schob er anschließend auf den VW Golf einer 75-Jährigen auf. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 3.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell