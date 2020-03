Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen entwendet & Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Reifen entwendet

Bei einem Autohaus in der Stuttgarter Straße wurden in der Nacht zum Dienstag Reifen entwendet. Die Diebe begaben sich auf das Betriebsgelände, bockten dort fünf Neuwagen auf und entwendeten die Kompletträder. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf über 10.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schorndorf: Rollerfahrer verletzt

Ein 66-jähriger Fahrer eines Motorrollers befuhr am Dienstag gegen 10.45 Uhr die Lange Straße und wollte nach links in die Künkelinstraße einbiegen. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers stürzte er vom Motorroller und verletzte sich dabei leicht. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Winnenden: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Eine Fahrradfahrerin wurde am Dienstagmorgen gegen 6:40 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt. Sie befuhr die Brückenstraße und stieß mit einem Lkw zusammen, dessen 30 Jahre alte Fahrer die Radlerin beim Abbiegen in die Max-Eyth-Straße übersehen hat. Die 59-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

