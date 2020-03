Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien, Unfälle, Einbruch in Baucontainer, Autofahrer unter Drogeneinfluss & Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Farbschmierereien an Grundschule

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte mehrere Außenwände, Türen und Bänke der Beutelsbacher Grundschule mit weißer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Waiblingen: Herabfallende Holzplatte beschädigt Pkw

Rund 2500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, gegen 12 Uhr in der Straße An der Talaue. Vom Anhänger eines bislang unbekannten Fahrzeuglenkers fiel eine Holzplatte herab, die auf der Motorhaube einer 64-jährigen Skoda-Fahrerin landete. Am Skoda entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort, wobei unklar ist, ob er den Unfall tatsächlich bemerkt hat. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch in Baucontainer

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen bislang unbekannte Diebe in einen Baucontainer in der Römerstraße ein und entwendeten aus diesem eine Motorflex der Marke Stihl im Wert von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Thomastraße geparkten Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Focus wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Schwerverletzte sowie rund 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 15:00 Uhr in der Weinbergstraße. Ein 64 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr die Weinbergstraße aus Nellmersbach kommend entlang und wollte nach links in Richtung B14 abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 43-jährige Nissan-Fahrerin, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Die Nissan-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aspach: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 24-jährgier BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 18.35 Uhr die Kirchberger Straße von Kleinaspach in Richtung Backnang. Beim Einbiegen in die L 1115 kam er nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben. Bei der späteren Unfallaufnahme ergaben sich beim Autofahrer konkrete Verdachtsmomente einer Drogenbeeinflussung. Entsprechende Vortests erhärteten nochmals den Verdacht, weshalb eine Blutuntersuchung bei dem Autofahrer veranlasst wurde. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

1500 Euro Sachschaden verursachte am Montag kurz nach 18 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer. Er befuhr mit seinem VW Golf die Höhenstraße in Richtung Stuttgarter Straße und wollte auf Höhe der Max-Planck-Straße auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah er einen neben ihm fahrenden Mercedes und schrammte diesen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der B 14 ein Auffahrunfall, in dem drei Fahrzeuge verwickelt wurden. Ein 31-jähriger Fahrer eines Vans der Marke Fiat befuhr den linken Fahrstreifen in Richtung Waiblingen. Infolge Unachtsamkeit bemerkte er kurz vor dem Kappelbergtunnel zu spät, wie der vorausfahrende Verkehr abbremste. Er prallte in der Folge auf das Heck eines Pkw Ford Tourneo und schob dieses Auto auf einen Audi A4 auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Fellbach: Auto zerkratzt

In der Franz-Arnold-Straße in Schmiden wurde zwischen Sonntag und Montagmittag ein Pkw Smart mutwillig beschädigt. Der unbekannte Vandale zerkratzte die weiße Lackierung an Motorhaube und Kotflügel und verursachte hierbei voraussichtliche Reparaturkosten in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte in er Grunbacher Straße beim Vorfahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault. Dabei wurde sowohl der Außenspiegel als auch beide Seitentüren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen, die sich zwischen letzten Freitagabend und Samstagvormittag ereignete, und bittet hierzu unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Plüderhausen: Vorfahrt missachtet

Eine 78-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Montag kurz nach 16 Uhr an der Anschlussstelle Plüderhausen von der Bundesstraße ab und missachtete beim Einbiegen in die Aichenbachstraße die Vorfahrt eines vorbeifahrenden Autos. Beim Zusammenstoß der Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in er Rudersberger Straße in Miedelsbach stieß am Montag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.20 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen VW Touran. An diesem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Weil der Unfallverursacher flüchtete, bittet die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 um Hinweise.

