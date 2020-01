Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Rollerfahrer prallt gegen Pkw

Am Freitagmorgen bremste ein 17-jähriger Roller-Lenker gegen 7.10 Uhr im Einmündungsbereich Mönchsbuchstraße/Onatsbachstraße sein Zweirad verkehrsbedingt ab. Dabei geriet er ins Rutschen, prallte gegen den VW einer 33-Jährigen, welche ebenfalls abgebremst hatte und stürzte anschließend.

Aalen: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde zwischen 13.45 Uhr und 16.15 Uhr die Motorhaube eines silberfarbenen VW Golf im Bereich der Frontscheibe sowie der Motorhaube zerkratzt, als das Fahrzeug im Stadionweg auf einem Parkplatz vor dem Sportgelände abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Westhausen: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich B 290/B 29 verursachte am Freitagvormittag ein 55-jähriger VW-Lenker gegen 9.20 Uhr einen Auffahrunfall, als er auf den VW einer 55-Jährigen auffuhr, die verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach rechts auf die B 29 einzubiegen. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lauchheim: Holzdiebstahl

Von Unbekannten wurde zwischen Freitagnachmittag, 24.01. und Montagnachmittag, 27.01.2020 ca. 25 Festmeter Stammholz mit einer Länge von 4 Metern entwendet. Das Holz war im Erzweg am Wegesrand im Gewann Hart abgelegt und dürfte mit einem Holztransporter abtransportiert worden sein. Der Wert des Holzes wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell