POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall vom 10.01.2020, Einbrüche, Unfall & eskalierte Streitigkeiten

Winnenden: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall am 10.01.2020 in der Forststraße

Der 60-jährige Fahrradfahrer, der beim Verkehrsunfall am Freitag, 10.01.2020 in der Forststraße schwer verletzt wurde, ist am gestrigen Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Winnenden: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Am Freitag um 14.25 Uhr befuhr die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Kia die Forststraße. An der Einmündung Forststraße / Steinhäusle missachtete die Kia Fahrerin die Vorfahrt des von rechts aus der Straße Steinhäusle kommenden 60-jährigen Rennradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 1.000.- Euro. Zur Unfallzeitpunkt trug der 60-jährige einen Fahrradhelm.

Schwaikheim: Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 09.30 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Dieb sich über ein Fenster im Obergeschoss Zutritt zu einem Wohnhaus in der Lerchenstraße zu verschaffen. Im Haus durchsuchte er diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendete Edelmetall zur Herstellung von Zahnimplantaten im fünfstelligen Wert.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, sowie den entwendeten Wertgegenständen, nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Urbach: Einbruch in Verkaufsladen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 6:30 Uhr in Ladengeschäft in der Gartenstraße ein. Aus diesem entwendeten sie diverse Akkumaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, sowie den entwendeten Akkumaschinen nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Urbach: Verkehrsunfallflucht

Ein 80-jähriger Autofahrer streifte am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr im Einmündungsbereich Haubersbronner Straße / Burgstraße mit seinem rechten Außenspiegel einen geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter. Am Freitag meldete er schließlich den Unfall bei der Polizei. Der Pkw, an dem vermutlich Sachschaden entstanden ist, befand sich allerdings nicht mehr an der Unfallstelle. Nun sucht das Polizeirevier Schorndorf den Besitzer des vermutlich beschädigten Pkw. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können bzw. der Besitzer des Autos selbst, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Körperverletzung in der Kleinfeldstraße

Zwei sich aus der Nachbarschaft flüchtig bekannte Männer trafen am Donnerstagvormittag zufällig in der Kleinfeldstraße aufeinander. Hierbei kam es zum Streitgespräch zwischen den beiden, das in der Folge eskalierte.

Ein 23-jähriger Tatbeteiligter schlug mit einer bei einem dortigen Geschäft ausgestellten Grablaterne auf seinen Kontrahenten ein, der hierbei schwer verletzt wurde. Der Mann wurde später mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei den gegenseitigen Angriffen wurde auch er 23-Jährige leicht verletzt. Das Motiv der Auseinandersetzung ist unklar, auch weil die beiden sich zur Sache bislang nicht äußerten.

Die Ermittlungen zur Motivlage stehen derzeit noch an.

Zeugen, welche Angaben zur Tat und der Entstehung des Streitgesprächs machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Am Freitag gegen 09:00 Uhr kam es nach einer Verkehrssituation zwischen zwei Autofahrern zu handfesten Streitigkeiten.

Anlass war wohl, dass sich ein 57-jähriger über ein zu langsames Fahren eines entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrers aufregte. Beide trafen sich anschließen auf dem Gelände einer dortigen Tankstelle, wo die Streitigkeiten eskalierten und beide sich gegenseitig mit Faustschlägen verletzten. Der 57-Jährige musste letztlich vom Rettungsdiensts zur Wundversorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Es wurden gegen beide ein Strafverfahren eingeleitet.

