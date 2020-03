Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Windeln von LKW gestohlen, Diebstahl von Geldbeutel und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Geldbeutel entwendet

Während dem Einkaufen in einem Getränkemarkt in der Haller Straße wurde einer 53-jährigen Frau der Geldbeutel aus ihrer umgehängten Handtasche entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr. Es handelte sich um einen dunkelgrauen Markenledergeldbeutel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 melden.

Crailsheim: LKW gestreift

Am Montag um 07:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lenker eines VW Touran die Wolfgangstraße. Aufgrund Sonnenblendung kam der Fahrer mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden LKW Renault Master. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Mit Reh zusammengestoßen

Am Montagmorgen um kurz nach 6 Uhr befuhr eine 58-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz Vito die Landstraße 1040 von Kirchberg an der Jagst in Richtung Autobahnanschlussstelle Kirchberg. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Plane aufgeschlitzt, Windeln entwendet

Von einem Auflieger eines Sattelzuges wurden zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, eineinhalb Paletten Hygieneartikel, vermutlich Einwegwindeln, entwendet. Hierzu wurde an dem Auflieger die Plane aufgeschlitzt. Der Sattelzug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Autobahnrastplatz Reußenberg, in Fahrtrichtung Nürnberg. Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

