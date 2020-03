Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Körperverletzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 21:50 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher ein Terrassenfenster eines Wohnhauses im Zirbelweg auf. Der oder die Diebe drangen anschließend in die Wohnung ein und durchsuchten zumindest eine Vitrine. Eventuell würden die Einbrecher durch die Rückkehr des Wohnungsinhabers gestört und verließen daraufhin das Haus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend, 21:30 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug. Hierbei beschädigte der Unbekannte einen am Straßenrand der Straße Am Riedgraben geparkten Toyota Prius. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Versuchter Wohnungseinbruch

Einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte ein Unbekannter, der erfolglos versuchte eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Gaildorfer Straße aufzuhebeln. Wer hat eine verdächtige Person zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagabend, 22:30 Uhr, in diesem Bereich beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Fichtenberg: Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag um 11 Uhr auf der Kreisstraße 2673 an der Abzweigung nach Rauhenzeinbach. Ein 60-jähriger Lenker eines Opel Vivaro übersah einen bevorrechtigten Daimler-Benz eines 43-Jährigen, als er die K2673 queren wollte. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Ins falsche Auto gesetzt

Am Sonntag um 06:30 Uhr setzte sich ein alkoholisierter 31-jähriger Mann auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Straße Am Markt unberechtigt auf die Rücksitzbank eines dort stehenden PKW BWM. Der bislang unbekannte Fahrer des BMW stieg aus, zog der Betrunkenen aus dem Fahrzeug und verletzte ihn mittels Faustschlägen und Tritten, so dass dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Nachdem ein Zeuge einschritt, fuhr der PKW-Lenker mit seinem weißen BMW 330 davon.

Fichtenau: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Ein Ford Transit, welcher zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen am Straßenrand der Straße Schloßwiesen abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

