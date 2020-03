POL-AA: Pressemitteilung Stand 16:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis

Urbach: Nach Unfall geflüchtet

Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes am Marktplatz eine geparkte Mercedes A-Klasse beim Ausparken beschädigt. Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen roten VW-Golf gehandelt haben. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 300 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Telefonnummer 07181/2040 melden.

Backnang: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Am Samstag um 13:19 Uhr fuhr ein 48-jähriger Ford-Fahrer aus der Blumenstraße in den KRAWAG-Kreisverkehr ein. Er befand sich schon im Kreisverkehr als ein 45-jähriger Daimler-Fahrer aus der Stuttgarter Straße die Vorfahrt missachtete und ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen sich unter Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Remshalden: Balkonbrand

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten mehrere Plastik-Boxen, welche auf einen Balkon in der Stuttgarter Straße gelagert wurden, in Brand. Der Brand wurde am Sonntagmittag um 12:40 Uhr gemeldet. Das Feuer konnte zügig durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden am Gebäude wird auf 15.000 EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ostalb-Kreis

Aalen - Neresheim: Mehrere Unfälle auf der BAB 7 aufgrund verlorener Ladung

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die BAB A 7 in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Aalen-Oberkochen verlor er aufgrund mangelnder Ladungssicherung zunächst eine Laderampe, welche auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Diese wurde von insgesamt vier nachfolgenden Pkw überfahren. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer verlor nach dem Überfahren der Rampe kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Gesamtschaden an den beteiligten Pkw betrug 17.000 Euro. Nach weiteren 7 Kilometer, zwischen den Anschlussstellen Aalen-Oberkochen und Heidenheim, verlor der unbekannte Fahrzeuglenker eine weitere baugleiche Laderampe, welche ebenfalls auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Auch diese Laderampe wurde von insgesamt vier nachfolgenden Pkw überfahren. Der Gesamtschaden betrug hier insgesamt 900 Euro. Zeugenhinweise werden von der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter folgender Telefonnummer: 07904/94260 entgegengenommen.

