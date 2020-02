Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aalen (ots)

Zwischen 09 und 13 Uhr beschädigte am Freitag ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Ludwigstraße am rechten Straßenrand geparkten Ford. Bei dem Ford Mondeo wurde die linke Seite im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen, Tel. 07361-524150, zu melden.

