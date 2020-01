Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Trotz Probezeit...

Gengenbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurden am Donnerstag gegen Mitternacht auf einen Autofahrer aufmerksam, der in Gengenbach hupend ein anderes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit überholte. Bei der Kontrolle des Volkswagen stellte sich heraus, dass sich der leicht alkoholisierte 26-jährige Fahrzeugführer noch in der Probezeit befindet. Fahrzeugführer, die sich in der Probezeit befinden, dürfen den Alkoholwert von 0,00 % nicht überschreiten. Dem jungen VW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. /jk

