Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Spiegel beschädigt

Verkehrsunfall - Von Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Unfallflucht - Spiegel beschädigt

Lauterbach - Am Donnerstag (05.12.), gegen 06.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grauen VW Golf die Landesstraße 3161 von Wernges kommend in Richtung Maar. Während der Vorbeifahrt eines anderen Pkws kam es zur seitlichen Kollision der jeweiligen Außenspiegel. Der entgegenkommende Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0.

Verkehrsunfall - Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein - Am Donnerstag (05.12.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 275 von Altenschlirf kommend in Richtung Herbstein. In einer Rechtskurve geriet der Pkw auf feuchter Fahrbahn ins Rutschen und auf den rechten Seitenstreifen. Im Anschluss rutschte der Pkw mit der Front in einen mit Betonplatten eingefassten Straßengraben. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro.

