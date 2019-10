Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß PKW und Radfahrer in Pasewalk- Radfahrer verletzt (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots)

Am 04.10.2019 gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Pasewalk in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 74-jähriger Radfahrer,befuhr die Gartenstraße,als plötzlich von rechts kommend ein Pkw rückwärts aus einer gekennzeichneten Parkfläche ausfuhr.Die 36-jährige Pkw-Renault-Fahrerin übersah offensichtlich den bevorrechtigten Radfahrer und stieß in weiterer Folge mit diesem zusammen. Der Radfahrer, Urlauber aus Amerika, wurde leicht verletzt (Abschürfungen /Kopfplatzwunde) und wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Pasewalk verbracht. Die Fahrerin des PKWs blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe 500,-EUR.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

