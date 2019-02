Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in ein Gerätehaus

Kamp-Lintfort (ots)

Im Zeitraum Freitag, 14.30 bis Montag, 07.25 Uhr, drangen unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Scheibe in die Räumlichkeiten einer caritativen Einrichtung an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße in Kamp-Lintfort ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke. Anschließend entwendeten sie mehrere Kettensägen der Marke Stihl sowie einen 7l Kombikanister aus den Räumlichkeiten. Sie entkamen unerkannt vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

