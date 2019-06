Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haschisch in der Flasche - Bundepolizei Aachen prüft jetzt auch Thermosflaschen

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrolliert am 07.06.19, um Mitternacht zwei junge Männer am Aachener Hauptbahnhof. Nach eigenen Angaben waren sie soeben aus Belgien eingereist und wollten Freunde und Familie in München besuchen. Geld oder Ticket hatten Sie nicht, einen Ausweis konnte der jüngeren der Beiden ebenfalls nicht vorlegen. Bei der eingehenden Überprüfung auf der Dienststelle fiel den Beamten im Gepäck der älteren Person auch eine kleine blaue Thermosflasche auf, aus der sie schließlich 61 Verschlusstütchen mit Haschisch beförderten. Augenscheinlich waren diese bereits für den Verkauf abgepackt. Die insgesamt 70,3 Gramm Haschisch wurden vor Ort beschlagnahmt. Der Besitz des Betäubungsmittels wurde durch die Person bestritten, da eine andere dritte Person ihm die Thermosflasche samt Inhalt "untergejubelt" hätte. Auch wenn der erst 19-jährige Mann über einen griechischen Aufenthaltstitel verfügte, besteht der Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln. Damit sind seine Reiserechte verwirkt und er wird heute noch über den Frankfurter Flughafen nach Griechenland abgeschoben. Der jüngere, ausweislose Mann, wurde zunächst einer Jugendhilfeeinrichtung zur Verfügung des Ausländeramtes zugeführt.

