Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Angetrunken gefahren

Kehl (ots)

Gleich zwei angetrunkene Fahrzeuglenker stellten die Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nacht auf Freitag im Stadtgebiet fest. Kurz nach 2 Uhr wurde ein 22-Jähriger mit seinem Renault in der Straßburger Straße kontrolliert und war mit über einer Promille Alkohol im Blut unterwegs. Kurz vor 3 Uhr kontrollierte eine Streife einen Renault in der Bahnhofstraße. Der 32-Jährige hatte sich mutmaßlich mit über 0,8 Promille Blutalkohol ans Steuer seines Fahrzeuges gesetzt. Beide Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben. Beim ersten wurde der Führerschein sofort einbehalten. Beide Fahrzeuglenker erwartet eine entsprechende Anzeige. /ag

