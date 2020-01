Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Glück hatte ein 54-jähriger Fahrzeugbesitzer am Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr. Er stand mit geöffneter Tür mit seinem BMW in der Geroldsecker Straße und hatte sich in sein Fahrzeug gebeugt. In diesem Moment fuhr ein weißer Renault Clio von der Kirchstraße kommend in Richtung Am Wolfsbrunnen. Beim Vorbeifahren streifte er die geöffnete Tür des BMW. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Teile des Außenspiegels des Clio blieben am Unfallort zurück. Der BMW Fahrer blieb unverletzt. An der Tür entstand ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen zum flüchtigen Clio-Fahrer aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2200. /ag

