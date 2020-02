Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Betrunken von der Straße abgekommen

Rosenberg (ots)

Am Freitag gegen 21 Uhr befuhr ein 34-jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 3220 von Hohenberg kommend in Richtung Holzmühle. Dort kam er nach einer Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholbeeinflussung musste der 34-Jährige nach einer Blutentnahme in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen wurde der Beschuldigte zunehmend agressiver und leistete teilweise Widerstand - verletzt wurde hierbei niemand.

