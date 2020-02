Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Oberkochen: Unfall aus Unachtsamkeit

Eine 83-jährige Ford-Fahrerin übersah am Freitag gegen 10.40 Uhr eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige VW-Fahrerin, als sie über einen Gehweg auf die Dreißentalstraße einfuhr. In der Folge stießen die Autos zusammen, wobei ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro entstand.

Aalen-Unterkochen: Brand ohne strafbare Handlung

Am Freitagvormittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Unterkochen gegen 10 Uhr in die Aalener Straße aus, nachdem es im Motorraum eines dort fahrenden Pkw zu einem Brand gekommen war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Autofahrer bereits den Brand selbst gelöscht, der vermutlich infolge eines technischen Defekts an der Autoelektrik verursacht wurde. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und 9 Einsatzkräfte im Einsatz. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Abtsgmünd: Parkplatzunfall

Im Gewerbegebiet Osteren parkten am Freitagmittag zwei Autofahrerinnen nahezu gleichzeitig aus. Die 78-jährige Chevrolet-Lenkerin stieß dabei mit einer 51-jährigen Renault-Lenkerin zusammen, welche aus einem gegenüberliegenden Parkplatz ausgefahren war. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Autobahnunfall

Beim Befahren der BAB 7 in Fahrtrichtung Kempten musste ein 25-jährige Audi-Fahrer am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 44-jährige Lenker eines Renault Master bremste sein Fahrzeug zwar ab, kam aber wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Transporter drehte sich und schrammte dabei zwei weitere Autos. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagvormittag auf der Franz-Rueff-Straße, als ein 47-jähriger Sattelzuglenker beim Rückwärtsfahren auf den verkehrsbedingt dahinter wartenden Lkw eines 48-jährigen Fahrzeuglenkers auffuhr. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend 19 Uhr und Freitagmorgen 7.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Gartenmarktes in der Haller Straße die aus Plexiglas bestehende Außenfassade von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt und ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Spraitbach: Gegen Lichtmasten geprallt

Am Freitag wurde festgestellt, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Gschwender Straße vermutlich auf der schneeglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und gegen einen Lichtmast auf Höhe der Einmündung Schillerstraße geprallt ist. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall, bei dem ein beachtlicher Fremdschaden entstand, nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

