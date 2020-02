Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gefängnisinsassen verbarrikadieren sich - SEK-Einsatz, Eisklumpen fallen von Jagsttalbrücke, weitere Glätteunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gefängnisinsassen verbarrikadieren sich - SEK im Einsatz

Dass am Donnerstagabend vermutlich aufgrund des starken Schneefalls der Fernsehempfang in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall gestört war, war für acht Insassen scheinbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Offenbar gab es innerhalb der Gruppe bereits schon länger anhaltende Unzufriedenheit mit den Haftbedingungen. Kurz vor 20:00 Uhr verbarrikadierten sich die acht Häftlinge dann mittels des Mobiliars in einem Aufenthaltsraum und etwas später in einem Flur. Die Polizei war mit starken Kräften, unter anderem dem Spezialeinsatzkommando, vor Ort im Einsatz. Kurz nach 23:00 erfolgte dann der Zugriff durch die Spezialkräfte. Alle acht aufmüpfigen Insassen wurden widerstandslos festgenommen und in ihre Zellen zurückgebracht. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Die zwei Rädelsführer der Gruppe wurden in andere Justizvollzugsanstalten verlegt.

Kirchberg an der Jagst: PKW kommt von Fahrbahn ab

Witterungsbedingt rutschte ein 32-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 19:00 Uhr mit seinem Audi auf der Rothenburger Straße nach rechts von der Fahrbahn. Während der Bergung durch ein Abschleppunternehmen rutschte das Fahrzeug dann den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Abhang weiter hinunter. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstag, 18:15 Uhr und Freitag, 8:15 Uhr im Parkhaus in der Straße Weilerwiese stehende Werbeschilder. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.+++

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall bei Winterglätte

Kurz nach 18:00 Uhr war eine 31-jährige Citroen-Fahrerin auf der Dr.-Max-Bühler-Straße in Richtung B19 unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie ihr Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 19 Jahre alter Peugeot-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf der winterglatten Fahrbahn auf den Citroen auf. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Bühlerzell: PKW streifen sich auf schneeglatter Fahrbahn

Eine 60 Jahre alte VW-Fahrerin war am Donnertag gegen 16:00 Uhr auf der K2628 unterwegs. Aufgrund der Schneeglätte kam sie mit ihrem Wagen in einer Kurve ins Rutschen und streifte dabei einen entgegenkommenden Ford eines 26-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Obersontheim: Auto rutscht von Straße

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Opel-Fahrer die L 1066 von Mittelfischach in Richtung Gaildorf. Auf Höhe der Kreuzung Engelhofen/ Rappoltshofen kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen einen Pfosten eines Verkehrszeichens, wobei dieser beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.700 Euro.

Satteldorf: Auto wird von Brücke fallenden Eisklumpen beschädigt

Am Freitagmorgen gegen 9:00 Uhr war ein 54-Jähriger in seinem Ford Ranger auf einem Verbindungsweg unterhalb der Jagsttalbrücke der Autobahn A6 unterwegs. Als der Wagen sich unter der Brückenkonstruktion befand, stürzten von dem rund 60 Meter hohen Bauwerk Eis- und Schneeklumpen auf das Fahrzeug. Der dadurch verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Derzeit wird geprüft, ob die Eisklumpen möglicherweise durch ein auf der Brücke operierendes Räumfahrzeug von dort heruntergeschoben wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell