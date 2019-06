Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausreiseversuch gescheitert

Rheinmünster (ots)

Gestern Nachmittag ist ein 24-jähriger Äthiopier bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London aufgeflogen. Er legte den Beamten der Bundespolizei einen britischen Reisepass vor. Das Problem war nur, dass es sich offensichtlich nicht um seinen Pass handelte. Den Beamten fiel auf, dass das Bild im Pass nicht mit ihm übereinstimmte und sie sprachen den Mann darauf an. In der polizeilichen Vernehmung gab er dann schließlich zu, das Dokument für 500 Euro in Paris gekauft zu haben. Er stellte einen Asylantrag und wurde an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Der britische Pass wurde sichergestellt.

