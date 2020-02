Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand, Unfälle & Einbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Korb: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund einer technischen Ursache begann am Freitagmorgen, kurz vor 6 Uhr ein Ford am Parkplatz Korberkopf auf der B14 zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Korb kam mit 32 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Fahrzeug schnell löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Winnenden: Zwei Unfallfluchten an selber Örtlichkeit

Eine bisher unbekannte Autofahrerin verursachte am Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesenstraße zwischen 12 Uhr und 13 Uhr einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen braunen Range Rover mit dem Teilkennzeichen WN-IM oder WN-IN handeln.

Bereits kurz zuvor, zwischen 11:30 Uhr und 11:55 Uhr wurde auf dem selbigen Parkplatz ein geparkter Mercedes-Benz beschädigt. Auch hier kam der Unfallverursacher nicht seinen Pflichten nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Einbruch in Moschee

Am Donnerstagabend zwischen 22:40 Uhr und 23:15 Uhr brach ein bislang unbekannter Dieb in eine Moschee in der Ziegeleistraße ein und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Da der Täter mehrere Türen gewaltsam öffnete, ist der entstandene Sachschaden mit rund 2000 Euro ungleich höher. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier in Winnenden entgegengenommen.

Winterbach: Müllsäcke verursachen Unfall

Aufgrund herabfallender Müllsäcke kam es am Freitag, gegen 12:15 Uhr auf der B 29 zu einem Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden. Eine 57-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW die Bundesstraße aus Aalen kommend in Richtung Winterbach entlang. Hierbei transportierte sie auf einem Hänger mehrere Müllsäcke. Da sie diese allerdings nicht ausreichend sicherte, fielen insgesamt drei der Müllsäcke auf die Fahrbahn. Ein hinterherfahrender 42-jähriger Ford-Fahrer musste einem der Müllsäcke ausweichen und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Fellbach: Unfallflucht

Gegen 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Freitag auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Stuttgarter Straße einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Ford wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Kernen im Remstal: Auffahrunfall

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 11:20 Uhr in der Kirchstraße. Ein 77 Jahre alter Daimler-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 40-jährige Daimler-Fahrer bremsen musste und fuhr diesem auf. Es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Allmersbach im Tal: Frontalzusammenstoß bei Straßenglätte

Eine 20-jährige Dacia-Fahrerin verursachte am Donnerstagnachmittag auf schneeglatter Fahrbahn einen Verkehrsunfall. Sie befuhr gegen 16.15 Uhr die L 1080 von Königsbronnhof in Richtung Allmersbach, wo sie in einer Linkskurve bei zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Ihr Fahrzeug kam dabei auf die Gegenfahrspur, wo es gegen einen entgegengekommenen Pkw Ford prallte. Beim Aufprall wurde sowohl die 24-jährige Ford-Fahrerin, als auch die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro. v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell