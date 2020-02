Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Farbschmierereien, Enkeltrickbetrüger schlagen zu & Bargeld entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden: Glätteunfall

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer schätzte die Folgen der schlechten Witterungsverhältnisse am Donnerstagnachmittag falsch ein und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall. Der Fahranfänger fuhr gegen 15:10 Uhr die Brückenstraße entlang und kam infolge der glatten Fahrbahn nach links von der Straße ab. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Ford Fiesta. Beide Autos wurden stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Neustadt: Geparkte Autos beschädigt

Kurz vor Mitternacht bemerkte ein Anwohner am Donnerstagabend, dass an zwei im Dohlenweg geparkten BMW die Frontscheibe eingeschlagen wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr

Rund 7000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen, gegen 9:15 Uhr im Kreisverkehr Albertviller Straße / Hanweiler Straße. Ein 69 Jahre alter Dacia-Fahrer fuhr von der Hanweiler Straße kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 33-jährigen BMW-Fahrers. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Geländewagens verursachte am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher fuhr aus Richtung Leutenbach kommend in den Kreisverkehr in der Marbacher Straße ein und missachtete dort die Vorfahrt eines 27-jährigen Smart-Fahrers. Anschließend hielt er kurz an und fuhr schließlich weiter. Der Geländewagen soll mit Backnanger Zulassung unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Plüderhausen: Farbschmierereien

Zwischen Dienstag, 16 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter die Wand einer Firma in der Birkenallee mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegengenommen.

Winnenden: Zeugen nach Unfall auf der B14 gesucht

Zur genauen Klärung des Hergangs eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr auf der B14 sucht das Polizeirevier Winnenden Zeugen. Ein 67-jähriger Opel-Fahrer und ein 23-jähriger Opel-Fahrer fuhren hintereinander die B14 in Richtung Backnang auf dem rechten Fahrstreifen entlang. Im Bereich der Ausfahrt Winnenden-West bremste der vorausfahrende Opel stark ab. Der hinterherfahrende 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer des vorausfahrenden Pkw gab anschließend an, aufgrund eines weißen Audi A4, der von der linken Spur die gesamte Fahrbahn in Richtung Ausfahrt querte, gebremst zu haben, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Da bislang allerdings nicht abschließend geklärt werden konnte, wie es zum Unfall kam, werden Zeugen des Unfalls dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 bei der Polizei zu melden.

Urbach: Enkeltrickbetrüger schlagen zu

Trotz zahlreicher Warnungen ist es Betrügern am Mittwoch leider erneut gelungen, eine Seniorin mit dem sogenannten Enkeltrick um Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 8500 Euro zu bringen. Ein bislang unbekannter Anrufer kontaktierte die Frau am Mittwochvormittag und gab sich als deren Enkel aus. Im weiteren Verlauf schilderte er, dass er Schulden habe und daher Hilfe benötigen würde. Letztlich gelang es dem Täter, die arglose Rentnerin davon zu überzeugen, wertvolle Münzen und Schmuckstücke in einen Beutel zu packen und diese an der Haustüre einem Boten zu übergeben. Gegen 13 Uhr kam der Täter zur Wohnung der Dame im westlichen Bereich Urbachs und nahm die Wertgegenstände entgegen. Der Abholer wurde als ca. 20 Jahre alter Mann mit normaler Figur und ca. 155 cm groß beschrieben. Er soll hellbraune zerzauste Haare gehabt und eine blaue Hose sowie einen Pullover getragen haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmals eindringlich vor solchen Betrugsanrufen und rät den Bürgern:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, bei welchen es um Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände geht. - Vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um einen Verwandten oder eine Amtsperson handelt. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bisher bekannten oder einer selbst recherchierten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Kontaktieren Sie bei geringstem Zweifel Angehörige, Freunde oder die Polizei und holen Sie sich Rat. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse und beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie vermeintliche Abholer nicht ins Haus. Melden Sie den Vorfall anschließend bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen Die Polizei bittet zudem Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn aufmerksam zu sein und ältere Mitbürger über die Betrugsmasche zu informieren!

Backnang: Unfallflucht

Am Donnerstagabend wurde kurz vor 20 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Sulzbacher Straße ein Pkw VW beschädigt vorgefunden. Unklar ist, ob jemand beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto gefahren ist oder es bei angrenzenden Ladetätigkeiten geschrammt wurde. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Auto von Straße abgekommen

Unverletzt blieb ein 53-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag bei einem Unfall gegen einen Baum gefahren ist. Der Autofahrer befuhr gegen 16 Uhr die L 1120 und kam auf der schneeglatten Fahrbahn bei Schloßhof in Schleudern. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab, fuhr einen Abhang hinunter und prallte dort gegen einen Baum. An dem Pkw Subaru entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Leutenbach: Bargeld entwendet

Kurz nach Ladenschluss bat am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein junger Mann bei einer Bäckerei, die dortige Toilette besuchen zu dürfen. Eine Angestellte kam der Bitte nach und gewährte ihm Zutritt. Dabei ging der unbeaufsichtigte Mann in einen Nebenraum und entwendete eine Tasche, in der sich ein Teil der Tageseinnahmen befand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen.

