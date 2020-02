POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Fahrzeug übersehen - 5500 Euro Sachschaden

Ein 35-Jähriger verursachte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. Mit seinem Pkw VW Sharan fuhr er in den Kreisverkehr Im Hasennest / Willy-Brandt-Straße ein, wobei er den Pkw Opel Meriva einer 63-Jährigen streifte, den er übersehen hatte.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 56-Jährige ihren Pkw Opel Astra am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der B 290, Einmündung B 29 in Richtung Hüttlingen anhalten. Eine 51-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Hyundai auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin des Pkw Opel leichte Verletzungen, die sie ärztlich behandeln lassen musste.

Aalen-Ebnat: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren auf die Landesstraße 1076 in Aalen-Ebnat missachtete eine 18-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr die Vorfahrt einer 42-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw VW Golf und Toyota entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Westhausen: Auffahrunfall

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Mit ihrem Pkw Hyundai fuhr eine 21-Jährige zur Unfallzeit auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw Nissan eines 25-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich auf der B 29 Höhe Anschlussstelle Westhausen ereignete, blieben beide Fahrer unverletzt.

Wört: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Pkw BMW kam ein 37-Jähriger am Freitagmorgen gegen 1 Uhr bei der Jammermühle von der Fahrbahn ab und landete fast senkrecht in einem ca. 2,5 m tiefen Graben, in welchem ein Bach verläuft. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe auslaufen könnten, wurde die Bergung des Pkw veranlasst. Der 37-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Bopfingen: Fahrfehler auf schneeglatter Straße war Unfallursache

Infolge eines Fahrfehlers auf schneeglatter Straße kam ein 20-Jähiger am Donnerstag gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw VW auf der Landesstraße 1070 zwischen Hohenberg und Dehlingen von der Fahrbahn ab, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Ellwangen: Ins Schleudern geraten

Eisglätte war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Audi A3 die Landesstraße 1076 zwischen Pfahlheim und Erpfental, wo das Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen einen Verkehrspfosten fuhr.

Ellwangen: Aufgefahren - 5000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste ein 21-Jähriger seinen Pkw Opel am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Zöbingen und Röhlingen anhalten. Eine 18-Jährige, welche die Situation zu spät erkannte, fuhr mit ihrem Pkw Skoda auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Mögglingen: 5000 Euro Sachschaden

Auf schneeglatter Straße kam ein 29-Jähriger am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf der B 29 Höhe Mögglingen/Heubach von der Straße ab und fuhr gegen die dortigen Leitplanken. Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Mögglingen: Gegen Leitplanke gefahren

Auf rund 3500 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstand. Gegen 17.30 Uhr kam ein 23-Jähriger mit seinem Pkw Opel auf der B 29 zwischen Mögglingen und Aalen nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sein Fahrzeug gegen die Leitplanken prallte.

Gschwend: Unfall auf schneeglatter Straße

Unverletzt blieb eine 24-Jährige bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall am Donnerstagabend. Kurz nach 18 Uhr kam sie mit ihrem Pkw Ford Fiesta auf der schneeglatten Verbindungsstraße zwischen Waldhaus und Wildgarten nach links von der Fahrbahn ab, wobei an ihrem Pkw ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - aufgeschoben

Zu spät erkannte ein 24-Jähriger, dass ein vor ihm fahrender Mercedes Sprinter verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr mit seinem Pkw Ford auf, wobei der Sprinter durch die Wucht des Aufpralls gegen den Pkw VW Polo einer 57-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 17.25 Uhr auf der Klösterlestraße ereignete, entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Lise-Meitner-Straße / Felix-Wankel-Straße missachtete eine 35-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr die Vorfahrt eines 49-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw VW und Smart entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Mögglingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Tankstellenareal kommend, fuhr ein 55-Jähriger am Donnerstag gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw Fiat auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah er den Pkw Mercedes eines 38-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Schaden von rund 6000 Euro entstand.

Lorch: 5000 Euro Sachschaden

Aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit auf schneeglatter Straße kam der Pkw Opel einer 20-Jährigen am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 29 zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd ins Schleudern und prallte gegen den neben ihr fahrenden Pkw Ford eines 28-Jährigen.

