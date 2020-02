Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Farbschmierereien & Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Ulmer Straße wurde am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr ein geparkter Porsche Cayenne von einem unbekannten Autofahrer im Bereich des vorderen rechten Kotflügels sowie der Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegengenommen.

Lorch: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitagmittag und Dienstagmittag wurden an der Fußgängerunterführung in der Haldenbergstraße diverse Symbole und Schriftzüge, die der linken Szene zuzuordnen sind, aufgesprüht. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Verbotswidrig die Einbahnstraße befahren

Weil ein 21-jähriger Daimler-Fahrer am Donnerstag gegen 12 Uhr verbotswidrig die Einbahnstraße von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Buchstraße befuhr, kollidierte er beim Rechtsabbiegen in die Buchstraße mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw-Lenker, welcher ordnungsgemäß stadtauswärts unterwegs war. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag drang ein Unbekannter in einen verschlossenen Pkw Opel Adam ein, der vor einem Gebäude in der Berghalde abgestellt war und entwendete aus dem Handschuhfach einen kleineren Geldbetrag. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Bettringen unter der Telefonnummer 07171 79664920 entgegengenommen.

