POL-AA: Backnang: 1. Meldung zu Gebäudebrand (Stand 11.30 Uhr)

Backnang: (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Backnang befindet sich derzeit wegen eines Brandes in der Sulzbacher Straße im Großeinsatz. Zunächst wurde gegen 9.25 Uhr ein Zimmerbrand gemeldet, woraufhin umgehend die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Brandort ausrückte. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Bewohnerin und drei Kinder selbständig das Wohn- und Geschäftshaus unverletzt verlassen. Während des Einsatzes wurden die umliegenden Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, das auch zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt führte. Der Brand konnte von der Feuerwehr zunächst lediglich von außen bekämpft werden, der sich im weiteren Verlauf zu einem Dachstuhlbrand ausgeweitet hatte. Zum Löschen bestehender Glutnester muss nun das Gebäude von Lösch- und Atemschutztrupps betreten werden. Hierzu soll nun das Dach von außen geöffnet werden. Die Brandbekämpfung wird deshalb noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Weil dazu Abfallcontainer auf der Straße aufgestellt werden, ist mit der Aufrechterhaltung der vorhandenen Straßensperrung zu rechnen.

Die Feuerwehr Backnang mit Teilorten wird derzeit von einem Atemschutztrupp aus Schwäbisch Hall unterstützt und ist insgesamt mit 11 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräfte vor Ort.

Zur Bandursache und Höhe des Gebäudeschadens kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizei Backnang übernommen.

