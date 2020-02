Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche versuchten Handy zu entreißen - 2. Meldung zum Brand - Einbrüche - entwendeter Pkw nach Unfall aufgefundne

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfallflucht

Am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz der Murrarkaden in der Fritz-Schweitzer-Straße einen geparkten Pkw Citroen beschädigt. Vermutlich eine Autofahrerin, die neben dem Citroen geparkt hatte, streifte den Citroen an der hinteren rechten Fahrzeugtür. Danach fuhr die Autofahrerin weiter. Sie hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Wer zum Unfall weitere Beobachtungen machen konnte, sollte sich bitte bei der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 melden.

Fellbach: Misslungener Handydiebstahl

Im Innenhof der Wohncity in der Cannstatter Straße versuchten am letzten Montag zwei junge Männer ein Handy zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden mutmaßlichen Jugendlichen auf einen ca. 75-jährigen Mann zugingen, der sich zu diesem Zeitpunkt mit zwei ältere Damen unterhalten hatte. Die jungen Männer stießen den Mann zurück, der sich daraufhin gerade noch ausbalancieren konnte, um einen Sturz zu vermeiden. Zeitgleich versuchten die Tatverdächtigen das Handy des älteren Mannes zu entreißen. Weil das Opfer das Handy aber festhalten konnte, flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß. Einer dieser geflüchteten Männer habe eine Baseballmütze getragen.

Der Vorfall wurde tags darauf von einem Zeugen polizeilich gemeldet. Das Opfer zeigte bislang bei der Polizei den Vorfall nicht an, weshalb seine Identität auch noch ungeklärt ist.

Möglicherweise wurde der versuchte Überfall, der gegen 15.30 Uhr verübt wurde, von weiteren Passanten und Angestellten einer dortigen Bank beobachtet. Das Opfer, die beiden älteren Damen sowie mögliche Tatzeugen werden nun gebeten, sich zur Klärung des Vorfalls bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 zu melden.

Backnang: 2. Meldung zum Brand

Die Brandermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Das Brandobjekt selbst kann derzeit aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden, weshalb es vorläufig beschlagnahmt wurde. Die Spurensicherung im Objekt kann somit erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand in einem Zimmer im 2. Obergeschoss des Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen sein. Das Feuer breitete sich aus, sodass die Flammen auf die Bühne des Hauses überschlugen. Der Brand zerstörte das zweite Obergeschoss sowie die Bühne völlig. Die darunterliegenden Stockwerke nahmen wahrscheinlich durch das Löschwasser einen massiven Schaden. Das genaue Schadensausmaß muss nun von einem Sachverständigen bewertet werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Waiblingen: Einbruch in Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 7:30 Uhr in eine Tankstelle in der Ruhrstraße ein und versuchte, den dortigen Tresor aufzuhebeln. Dies gelang dem Täter allerdings nicht, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Einbruch in Gärtnerei

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Gewächshaus einer Gärtnerei in der Winnender Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Korb: Entwendeter Pkw aufgefunden

Am Donnerstagmorgen teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass sich in der Verlängerung der Rosenstraße Richtung Kelter mittig auf der Fahrbahn ein Pkw befinden würde. Eine kurze Zeit später dort eingetroffene Streife fand einen rundherum stark beschädigten sowie verschmutzten Ford Fiesta vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der bislang unbekannte Fahrer des blauen Ford Fiesta in der Nacht auf Donnerstag mit dem Auto unterwegs und verursachte ca. 500 Meter vom Auffindeort entfernt im Bereich einer Kurve einen Verkehrsunfall. Mutmaßlich blieb das Auto, das am letzten Wochenende in Benningen am Necker (Kreis Ludwigsburg) entwendet wurde, nach dem Unfall liegen. An dem gestohlenen Auto waren die amtliche Kennzeichen WN -KA 509 angebracht, die ungefähr zeitgleich in Kernen-Stetten entwendet wurden. Wer Hinweise zur Aufklärung der vorliegenden Vorfälle geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

