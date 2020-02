Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hochwertiges E-Bike in Höxter gestohlen

Höxter (ots)

Der Eigentümer war nur kurz einkaufen, doch diese wenigen Minuten reichten einem unbekannten Täter bereits aus, um in Höxter ein hochwertiges E-Bike zu entwenden. Am Donnerstag, 30. Januar, stellte der Radfahrer sein Pedelec der Marke Focus gegen 16 Uhr an dem Fahrradständer vor einem Einkaufsmarkt an der Brenkhäuser Straße ab. Als er nur fünf Minuten später zurückkehrte, stand sein Rad nicht mehr am Fahrradständer. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um das Modell "Focus Jarifa equiped" in brauner Farbe, die Rahmennummer ist bekannt. Wer Hinweise zum Tathergang oder zum Verbleib des E-Bikes geben kann, sollte sich mit der Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

